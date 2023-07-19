18-21 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu! 20 TL bile değil 18'lisi 29,90! O zincir markette indirim az evvel başladı!

Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Güncel katalog, Bim'in geniş ürün yelpazesinde yer alan birçok özel ürünü içeriyor. Müşteriler, elektronik cihazlardan ev eşyalarına, gıda ürünlerinden giyim ve aksesuarlara kadar pek çok kategorideki indirimli ürünleri keşfedebilecekler. Müşteriler, Bim mağazalarına giderek veya çevrimiçi platformları kullanarak bu kataloğdaki indirimli ürünlere erişebilirler. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?