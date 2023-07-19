Emekli ve memura seyyanen zam tablosu! Ödeme takvimi şekillendi, 7.500 TL kök maaş alana en az...

Memur ve emeklileri seyyanen zam için aramalara başladı. Memur maaşlarına yapılan yüzde 17.55'lik artışın ardından, memurların ilave olarak beklediği 8 bin 77 liralık seyyanen zamın ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Ayrıca, memur emeklileri için fark ödemesi yapılacakken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödeme süreci başlamış durumda. Peki, seyyanen zam ne zaman yatacak? Memurlara ve emeklilere seyyanen zam verilecek mi? İşte merak edilenler...