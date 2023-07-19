Emekli ve memura seyyanen zam tablosu! Ödeme takvimi şekillendi, 7.500 TL kök maaş alana en az...
Emekli ve memurları yakından ilgilendiren seyyanen zam ve maaş farkı ödemeleriyle ilgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte, Temmuz 2023 maaş farkı ve seyyanen zam miktarları belirlendi ve ödemeler başladı. Emekliler, yüzde 25 zam oranıyla artırılan emekli maaşlarını alacaklar. Bu zam miktarı, emeklilerin mevcut maaşlarına uygulandı ve ödemeler başladı. Ayrıca, memur maaşları da yüzde 17,55 oranında artırıldı ve 15 Temmuz tarihinde ödendi. Seyyanen zam ve maaş farkı ise ek bir bordro ile ödenecek. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte detaylar...
19.07.2023 08:36 - Son Güncelleme: 19.07.2023 08:36
Memur ve emeklileri seyyanen zam için aramalara başladı. Memur maaşlarına yapılan yüzde 17.55'lik artışın ardından, memurların ilave olarak beklediği 8 bin 77 liralık seyyanen zamın ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Ayrıca, memur emeklileri için fark ödemesi yapılacakken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödeme süreci başlamış durumda. Peki, seyyanen zam ne zaman yatacak? Memurlara ve emeklilere seyyanen zam verilecek mi? İşte merak edilenler...