SGK girişi 2000-2010 olanlara 5000 primle erken emeklilik! 2. EYT 48-49-50-51-52-53-54 yaşındakilere torba yasa ile geliyor! Staj-çıraklık, Bağkur tescil affı...

2. torba yasa düzenlemesiyle birlikte, milyonlarca kişi için erken emeklilik müjdesi bekleniyor. Bu düzenleme ile SGK girişi 2000 sonrası olan kişilere kolaylıklar sağlanacak ve emeklilik yaşında düşüş yaşanacak. Ayrıca prim gün sayısında da indirim yapılacak. Peki, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...