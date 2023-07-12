SGK girişi 2000-2010 olanlara 5000 primle erken emeklilik! 2. EYT 48-49-50-51-52-53-54 yaşındakilere torba yasa ile geliyor! Staj-çıraklık, Bağkur tescil affı...
Hükümetin yeni torba yasa tasarısı çerçevesinde, erken emeklilik konusu masaya geldi. Tasarıya göre, emeklilik yaşını beklemeksizin emekli olmayı hedefleyenlere müjdeli haber verildi. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olanlar için getirilen bu düzenleme, milyonlarca kişiye prim ve yaş indirimleri sağlayacak. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 48-50 yaş arasındaki çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. Düzenleme kapsamında, sigorta başlangıç tarihlerine bağlı olarak farklı şartlar belirlenecek. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
12.07.2023 06:56 - Son Güncelleme: 12.07.2023 06:56
2. torba yasa düzenlemesiyle birlikte, milyonlarca kişi için erken emeklilik müjdesi bekleniyor. Bu düzenleme ile SGK girişi 2000 sonrası olan kişilere kolaylıklar sağlanacak ve emeklilik yaşında düşüş yaşanacak. Ayrıca prim gün sayısında da indirim yapılacak. Peki, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile milyonlarca kişi için erken emeklilik imkanı doğmuştu. Ancak, bu düzenleme prim şartını içerdiği için bazı vatandaşlar prim eksiği nedeniyle faydalanamadı.
Prim eksiği olan kişiler, 2. EYT düzenlemesi sayesinde tekrar erken emeklilik hedeflerine ulaşma şansı elde edecekler.
Konu hakkında resmi açıklamalar ve torba yasa ile düzenlemeler bekleniyor.