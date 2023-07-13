O tarihte Meclis'te! 9 maddeyle TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmenlerin kadro, kıdem talebi alındı! 100 bin taşerona kadro torba yasada açıklandı!
Taşerona kadro meselesi hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren arttı. 2. torba yasa ile taşerona kadro meselesinin çözüme kavuşturulması bekleniyor. Türkiye'de uzun süredir beklenen taşeron kadro düzenlemesi, Temmuz ayında Meclis gündemine alındı ve görüşmelerine başlandı. Bu gelişme, kadro bekleyen milyonlarca vatandaşı umutlandırdı. Hükümet, seçimlerden sonra taşeron işçilerin Meclis'te temsil edileceğini açıklamıştı ve şimdi kadro verilmesini öngören düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Peki, taşerona kadro çıkacak mı, ne zaman? TYP, belediye şirket işçisi, ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? İşte detaylar...
13.07.2023 10:22 - Son Güncelleme: 13.07.2023 10:23
Türkiye'de binlerce vatandaşın beklediği zam müjdeleri ardı ardına gelirken, Temmuz ayı Meclis gündemi yoğun bir şekilde geçiyor. Meclis'te taşeron kadro düzenlemesi de görüşülüyor ve bu durum, kadro isteyen milyonlarca insanı umutlandırdı. Peki, taşerona kadro gelecek mi? İşte detaylar...
90 bin taşerona kadro verilmesini öngören düzenlemenin 2. yeni torba yasa maddeleri arasında yer alması bekleniyor ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.