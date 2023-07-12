SSK, EYT, Bağkur'a %70 intibak + %55 ek zam tablosu çıktı! 7.500-8.000 TL kök aylık alana 15.577 TL maaş! Emekliye 8.077 TL seyyanen zamla 5 haneli maaş! %4-5 ek ödeme...
Emekliler Temmuz ayı zamlı maaşını almak için gün sayarken; MHP Genel Başkanı Bahçeli memura verilecek 8.077 liralık seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasını talep etti. Memura ve emeklilere ek iyileştirmeler bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu kapsamda gözler Meclis'e çevrildi. 16 milyon emeklinin maaş artışı yapıldı ve zam oranı %25'e yükseltildi. Peki, En düşük SSK, Bağkur emekli maaşları kaç TL oldu? 7.500 TL ve üstü alan emeklilere kaç TL zam geldi? Emekliye seyyanen zam gelecek mi? İşte en yeni tablo haberimizde...
Emeklilerin maaşları Temmuz ayında yüzde 25 zamlı olarak ödenecek. Bu zam, memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan iyileştirme olarak yansıtılacak. 2023 yılının Ocak ayında açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 15.40, memur emeklilerine ise yüzde 16.40 zam yapılacaktı. Ancak, sene başında alınan kararla tüm emeklilere uygulanacak zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Buna göre, sene başında memur emeklilerine yüzde 13.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.60 puanlık refah payı verildi. Son açıklanan rakamlara göre, tüm emeklilerin 2023 yılında aldığı zam toplamı yüzde 55 oldu. İşte zamlı ödemeler...
Milyonlar Temmuz zammını almak için gün sayarken; MHP Genel Başkanı Bahçeli memura verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yansıtılmasını istedi.
'EMEKLİLERE YANSITILSIN'
Vatandaşı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidarın görevinin başında olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli, "Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" şeklinde konuştu.