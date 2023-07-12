SSK, EYT, Bağkur'a %70 intibak + %55 ek zam tablosu çıktı! 7.500-8.000 TL kök aylık alana 15.577 TL maaş! Emekliye 8.077 TL seyyanen zamla 5 haneli maaş! %4-5 ek ödeme...

Emeklilerin maaşları Temmuz ayında yüzde 25 zamlı olarak ödenecek. Bu zam, memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan iyileştirme olarak yansıtılacak. 2023 yılının Ocak ayında açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 15.40, memur emeklilerine ise yüzde 16.40 zam yapılacaktı. Ancak, sene başında alınan kararla tüm emeklilere uygulanacak zam oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Buna göre, sene başında memur emeklilerine yüzde 13.60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.60 puanlık refah payı verildi. Son açıklanan rakamlara göre, tüm emeklilerin 2023 yılında aldığı zam toplamı yüzde 55 oldu. İşte zamlı ödemeler...