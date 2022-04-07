Başkan Erdoğan'dan KDV talimatı: Raporlayın! Sıvı yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin fiyatları sabitlenecek mi?
Başkan Erdoğan, bazı ürünlerden alınan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü açıklamış ve söz konusu uygulama 1 Nisan'dan itibaren başlamıştı. Ancak bazı marketlerin fiyat oyunları gözden kaçmadı. Başkan Erdoğan, AK Parti kurmaylarından marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadıkları konusunda raporlama istediği belirtildi. Erdoğan'ın, "Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın" talimatı verdiği öğrenildi.
Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı gündemdeydi. Erdoğan'ın, "Dikkatle izliyoruz. Uluslararası diplomaside de sürekli bir görüşme trafiğimiz var. Türkiye'de liderler zirvesi yapılması konusunun olumlu ilerleyeceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.
KENDİMİZE YETER HALDEYİZ
Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, AK Partili kurmaylara stokçuluk ve KDV oranlarındaki indirimle ilgili olarak da "Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın" talimatını verdi.
Toplantıda bir kurmayın, NATO ile ilgili Fransa, Almanya gibi ülkelerin liderlerinin açıklamalarını hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "NATO NATO'dur, hâlâ güçlüdür" dediği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Akar'ın da Türkiye kıyılarına sürüklenme ihtimali bulunan mayınlarla ilgili, gemilerin seyir güvenliğinde sıkıntı olmadığını anlattığı öğrenildi.
YAĞ, UN, ŞEKER, BEBEK BEZİ GİBİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI SABİTLENECEK Mİ? AK PARTİ 20 ÜRÜN İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
AK Parti kurmayları enflasyonla mücadele için bazı öneriler üzerinde çalışıyor. Önerilerden öne çıkanlar ise temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitleyecek bir sistem.
Enflasyon sepetinde yer alan dar gelirli vatandaşların tükettiği ortalama 20 kalem belirlenecek. Peki bu hangi ürünler olacak? Vatandaşlar şimdiden hangi ürünlerin fiyatları sabitlenecek, 20 ürün hangileri araştırmasına başladı.