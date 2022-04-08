Sıfır ve ikinci el için o tarih işaret edildi! Satışlar patladı! Araç satın almak isteyenlere beklenen açıklama geldi!
Geride bıraktığımız yılın son aylarında yükseliş trendine giren dolar kuru, beraberinde altın fiyatlarının ve diğer döviz kurlarının da yükselmesine sebep olmuştu. Tarihi zirveyi gören döviz kurlarından ve altın piyasasından sonra gündelik hayatta hizmetin satın alındığı her sektöre yüksek oranlı zamlar yansıtılmış, yapılan zamlardan en çok etkilenen sektörlerden birisi ise otomotiv sektörü olarak karşımıza çıkmıştı.
08.04.2022 10:11 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:11
2021 yılının son çeyreğinde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden ötürü fahiş fiyatlar aracılığı ile satışa sunulan ikinci el ve sıfır kilometre araçlar, otomotiv sektöründe uzun bir süre sonra durgunluğun yaşanmasına sebep oldu. Konuya ilişkin yorumlarda bulunan MASFED Genel Başkanı, hareketliliğin başlayacağı o tarihe işaret etti. İşte araç satış piyasasına ilişkin haberin ayrıntıları…