SGK 20 ayda 3 bin 984 TL ödeyecek! Geri ödemesi karşılığı yok! 7 ilde 4 bin kişi yararlanacak! Başvurular e-Devlet üzerinden...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kadın istidamını destekleyen önemli bir proje ortaya koydu ve 3 bin 984 lira ödeme yapılacak. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) kapsamında, 4 bin kadın işverene bağışlama desteği verilecek. Kadın işverene 320 Euro fırsatı için başvuruların ne süre, nereden ve nasıl yapılacağı, müracaat şartlarının neler olduğu şeklinde bilgiler merak edildi. Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.