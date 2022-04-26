SGK 20 ayda 3 bin 984 TL ödeyecek! Geri ödemesi karşılığı yok! 7 ilde 4 bin kişi yararlanacak! Başvurular e-Devlet üzerinden...
Ülkemizde kadın işçilere her alanda destek sağlanıyor. Kadın işverenlere işe alacakları kadın personel için ayda 3.984 TL hibe desteği veriliyor. 20 ay verilecek destek için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Şanlıurfa, Aydın, Kahramanmaraş Ankara, Samsun, Denizli ve İstanbul illerini kapsayan bu projeden 4 bin kadın işveren ve kadın işçi faydalanacak. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde!
26.04.2022 11:05 - Son Güncelleme: 26.04.2022 11:05
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kadın istidamını destekleyen önemli bir proje ortaya koydu ve 3 bin 984 lira ödeme yapılacak. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) kapsamında, 4 bin kadın işverene bağışlama desteği verilecek. Kadın işverene 320 Euro fırsatı için başvuruların ne süre, nereden ve nasıl yapılacağı, müracaat şartlarının neler olduğu şeklinde bilgiler merak edildi. Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.