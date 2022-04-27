Bayram öncesi almayı unutmayın! Gözler oradaydı! Asker ailesi, öksüz yetim yardımı! Doğum süt parası, elektrik ve engelli parası hesaplarda
Türkiye'de çok sayıda yeşil kartlılara ödenen devlet takviyeleri merak edilmeye başladı. Bu kapsamda oluşturulan ödemeler değişik gruplara bölünerek gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahiplerinin sosyal devlet ilkesi gereği desteklendiği bu devlet yardımlarını alabilmek içinse değişik şartların sağlanması gerekmektedir. İşte gereksinim sahiplerine 2022 senesinde verdiği o yardımlar
27.04.2022 09:08 - Son Güncelleme: 27.04.2022 09:08
2022 yılında devlet yeşil kartlılara birçok destek ödemesi yapıyor. 3816 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yeşil kart, diğer bir adıyla G – 0, ihtiyaç sahibi vatandaşların devlet destekli birçok yardımdan faydalanmasını sağlıyor. Engelli yardımından asker ailesi yardımına kadar oldukça geniş bir grupta destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Vatandaşların bu desteklerden yararlanmaları içinse belirli şartları sağlamaları gerekiyor.
2022 Yılında Yeşil Karta Hangi Destekler Veriliyor?
Yeşil kart kapsamında destek ödemesi alma hakkı bulunan vatandaşlar için ihtiyaçları kapsamında farklı ödemeler gerçekleştiriliyor.