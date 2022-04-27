RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Bayram öncesi almayı unutmayın! Gözler oradaydı! Asker ailesi, öksüz yetim yardımı! Doğum süt parası, elektrik ve engelli parası hesaplarda

Bayram öncesi almayı unutmayın! Gözler oradaydı! Asker ailesi, öksüz yetim yardımı! Doğum süt parası, elektrik ve engelli parası hesaplarda

Türkiye'de çok sayıda yeşil kartlılara ödenen devlet takviyeleri merak edilmeye başladı. Bu kapsamda oluşturulan ödemeler değişik gruplara bölünerek gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahiplerinin sosyal devlet ilkesi gereği desteklendiği bu devlet yardımlarını alabilmek içinse değişik şartların sağlanması gerekmektedir. İşte gereksinim sahiplerine 2022 senesinde verdiği o yardımlar

takvim.com.tr
27.04.2022 09:08 - Son Güncelleme: 27.04.2022 09:08
Bayram öncesi almayı unutmayın! Gözler oradaydı! Asker ailesi, öksüz yetim yardımı! Doğum süt parası, elektrik ve engelli parası hesaplarda

2022 yılında devlet yeşil kartlılara birçok destek ödemesi yapıyor. 3816 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yeşil kart, diğer bir adıyla G – 0, ihtiyaç sahibi vatandaşların devlet destekli birçok yardımdan faydalanmasını sağlıyor. Engelli yardımından asker ailesi yardımına kadar oldukça geniş bir grupta destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Vatandaşların bu desteklerden yararlanmaları içinse belirli şartları sağlamaları gerekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bayram öncesi almayı unutmayın! Gözler oradaydı! Asker ailesi, öksüz yetim yardımı! Doğum süt parası, elektrik ve engelli parası hesaplarda

2022 Yılında Yeşil Karta Hangi Destekler Veriliyor?

Yeşil kart kapsamında destek ödemesi alma hakkı bulunan vatandaşlar için ihtiyaçları kapsamında farklı ödemeler gerçekleştiriliyor.

Bayram öncesi almayı unutmayın! Gözler oradaydı! Asker ailesi, öksüz yetim yardımı! Doğum süt parası, elektrik ve engelli parası hesaplarda

Bu ödemeler kapsamında her biri için özel şartların sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda 2022 yılı için yapılan bazı destek ödemeleri ise şöyle:

  • Engelli Yardımı
  • Elektrik Yardımı
Bayram öncesi almayı unutmayın! Gözler oradaydı! Asker ailesi, öksüz yetim yardımı! Doğum süt parası, elektrik ve engelli parası hesaplarda
  • Doğum ve Süt Parası yardımı
  • Silikozis Yardımı
Bayram öncesi almayı unutmayın! Gözler oradaydı! Asker ailesi, öksüz yetim yardımı! Doğum süt parası, elektrik ve engelli parası hesaplarda
  • Tüberküloz Hastalarına Yönelik Destek
  • Eğitim Yardımı
SON DAKİKA