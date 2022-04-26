EYT’de 6 yıl kazanç formülü! 50, 55,58, 60 yaşında emeklilik! Emeklilik ve tazminat için 3600 gün yeter! SGK’dan…
Milyonlarca çalışan erken emeklilik için formüller arıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'liler eğer yeterli primleri yoksa 3600 gün yani 10 yıl çalışarak emekli olabilecek. 3600 gün prim EYT'liye emeklilik sağlarken çalışanlar için de tazminat alma hakkı doğruyor. İşte sihirli rakam 3600'ün etkileri...
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yılını tamamlayarak yaşı bekleyen milyonlarca sigortalı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında. Bu vatandaşlar kendileri için yapılacak EYT çalışmasını merakla bekliyor. Burada yıl ve primi dolduranların dışında primleri eksik olanlar da bulunuyor. Bu sigortalılar için de emeklilik imkanları bulunuyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3.600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3.600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan da yararlanmak için öncelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3.600 gün primi tamamladıysanız, ya da tamamlama imkanınız varsa burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.
Yine yasalarımız bazı istisnalar dışında kendi isteği ile ayrılan yani istifa eden çalışanların tazminat alamayacağını söylüyor. İşte bu noktada sihirli rakam 3.600 devreye giriyor. Yukarıda söylediğimiz gibi eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız son işyerinde bir yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Tabii 15 yıllık sigortalılık süresini (Bu zaman çoktan doldu) ve 10 yıllık primi yani 3.600 günü de doldurmuş olmanız lazım.
Bu çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3.600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyorlar.
Tabii o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmak gerektiğini tekrar hatırlatalım. Bu arada istifa yazınıza 15 yıl 3.600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın.