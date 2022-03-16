💥Sevindiren açıklama geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank...
Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank peş peşe duyurdu! Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapamak amacıyla bu son şansınız olabilir. Biriken banka borçlarını tekrardan yapılandırmak ve daha makul faiz oranları ile daha cazip vade seçenekleriyle ödemek isteyenlere aktarma kredileri verilecek. Borç kapatma kredileri ile bankalara olan borcunu kapatarak 2022 senesinde rahat bir soluk alabilmek isteyenlere cazip teklifler sunuluyor. İşte her bireyin merak ettiği o borç kapatma krediler.
👉Yapı Kredi Bankası Borç Transferi Kredisi
Yapı kredi Bankası Borç Transferi ve Kapama Koşullu Kredi ile dileyen müşterilerinin vadeyi uzatarak aylık ödemlerini azaltmasın sağlıyor, isteyenlerin ise uygun faiz oranları ile kredilerini tek bir yerde toplayarak ödeme kolaylığı elde etmelerini sağlıyor.
Başka bankalarda bulunan kredilerin avantajlı faiz oranları ile Yapı Kredi'ye taşınması halinde rahat bir ödeme planı hazırlanmaktadır.
👉ING Bank Kredi Borç Transferi
ING Bank kredi borçlarını taşıyanlara özel cazip faiz ve uygun vade seçeneklerini bir arda sunuyor. %1,74'ten başlayan faiz oranları ile yararlanabileceğiniz kredi kapsamında, mevcut kredilerini tek bir yerde toplayarak vadelerini ve aylık taksit tutarlarını yapılandırma avantajları uygulanmaktadır.