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Haberler Ekonomi 💥Sevindiren açıklama geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank...

💥Sevindiren açıklama geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank...

Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank peş peşe duyurdu! Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapamak amacıyla bu son şansınız olabilir. Biriken banka borçlarını tekrardan yapılandırmak ve daha makul faiz oranları ile daha cazip vade seçenekleriyle ödemek isteyenlere aktarma kredileri verilecek. Borç kapatma kredileri ile bankalara olan borcunu kapatarak 2022 senesinde rahat bir soluk alabilmek isteyenlere cazip teklifler sunuluyor. İşte her bireyin merak ettiği o borç kapatma krediler.

takvim.com.tr
16.03.2022 09:53 - Son Güncelleme: 16.03.2022 09:53
💥Sevindiren açıklama geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank...

👉Yapı Kredi Bankası Borç Transferi Kredisi

Yapı kredi Bankası Borç Transferi ve Kapama Koşullu Kredi ile dileyen müşterilerinin vadeyi uzatarak aylık ödemlerini azaltmasın sağlıyor, isteyenlerin ise uygun faiz oranları ile kredilerini tek bir yerde toplayarak ödeme kolaylığı elde etmelerini sağlıyor.

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💥Sevindiren açıklama geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank...

Başka bankalarda bulunan kredilerin avantajlı faiz oranları ile Yapı Kredi'ye taşınması halinde rahat bir ödeme planı hazırlanmaktadır.

💥Sevindiren açıklama geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank...

Ayrıca Kapa Koşullu Kredi ile bankalardaki açık kredilerin kapama koşuluyla avantajlı faiz oranlarından tek bir kredi altında toplanması sağlanmaktadır.

💥Sevindiren açıklama geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank...

👉ING Bank Kredi Borç Transferi

ING Bank kredi borçlarını taşıyanlara özel cazip faiz ve uygun vade seçeneklerini bir arda sunuyor. %1,74'ten başlayan faiz oranları ile yararlanabileceğiniz kredi kapsamında, mevcut kredilerini tek bir yerde toplayarak vadelerini ve aylık taksit tutarlarını yapılandırma avantajları uygulanmaktadır.

💥Sevindiren açıklama geldi! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Yapı Kredi, ING Bank, QNB Finansbank ve Aktif Bank...

3 – 36 ay vade ile kullandırılacak kredi, ödeme performansına göre %1,71 ile %3,39 arasında değişmektedir. 3 ay erteleme kampanyası ise 5.001 TL – 100.000 TL arasında tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanabilmektedir.

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