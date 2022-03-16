Bakanlık, üniversite, belediyeler duyurdu! 👩🏻‍💼👨🏻‍💼16 - 18 MART İŞKUR- RESMİ GAZETE 8 BİN 58 DEV İŞÇİ ALIMI! En az ilkokul mezunu, KPSS şartlı/ şartsız tüm ilanlar!

İş arayanlar tarafından güncel ilanlar sıklıkla takip ediliyor. İŞKUR ve Resmi Gazete üzerinden kamuya memur, işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. Çeşitli kadrolara ve niteliklere göre 8 bin 58 kişilik personel istihdamı sağlanacak. Bu alımlar belediyelere, bakanlık bünyesine, çeşitli üniversitelere yapılacak. İlanların listesine, başvuru detaylarına, şartlarına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte MART 2022 İŞKUR - Resmi Gazete güncel personel alımı ilanları!