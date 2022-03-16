🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları! 1 Litre benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu?

🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTRİNE İNDİRİM!

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu.