Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları! 1 Litre benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu?

🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM! ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları! 1 Litre benzin ve motorin (mazot) kaç TL oldu?

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar oldu. Bu düşüşlerin günlerdir devam etmesiyle gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, 'Benzin ve motorine indirim gelecek mi?' sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırıyor. Sektör temsilcilerinden konuya ilişkin açıklamalar geldi. Peki, 16 Mart 2022 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

takvim.com.tr
16.03.2022 09:03 - Son Güncelleme: 16.03.2022 09:04
🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTRİNE İNDİRİM! 1 Litre benzin ve motorin mazot kaç TL oldu? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!

Milyonlarca araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Brent petrolün fiyatı savaşla birlikte zirveye yükselmiş ve bu durum pompa fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Son günlerde brent petroldeki düşüşün başlaması ile benzin fiyatlarında da indirim haberleri geldi. Bu bağlamda bugün motorine 2. 38 TL'lik indirim geldi. Alınan haberlere göre, 16 Mart 2022 Çarşamba tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine yeniden indirim geleceği söylendi. Araç sahipleri tarafından EPGİS son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, 1 LT Benzin ve mazot (motorin) kaç TL oldu? Shell, Opet, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTRİNE İNDİRİM! 1 Litre benzin ve motorin mazot kaç TL oldu? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!

🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTRİNE İNDİRİM!

Petrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu.

🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTRİNE İNDİRİM! 1 Litre benzin ve motorin mazot kaç TL oldu? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!

Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.

🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTRİNE İNDİRİM! 1 Litre benzin ve motorin mazot kaç TL oldu? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!

PETROL HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?

Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin öne çıkması ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in Covid-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri, AB ülkelerinin Rusya'ya petrol konusunda bir kısıklama getirmemesi ve Rusya'nın da doğal gaz ve petrol ihracatını sürdürmesi nedeniyle fiyatlar geri çekilmeye başladı.

🚖EPGİS 16 MART 2022 BENZİN VE MOTRİNE İNDİRİM! 1 Litre benzin ve motorin mazot kaç TL oldu? ⛽ Opet, Shell, Total, PO, BP indirimli akaryakıt fiyatları!

BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEN DÜŞTÜ

Serbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.

SON DAKİKA