Sevinçten ayakları yerden kesecek gelişme! 14 talep tek tek belli oldu! Ocak ayında emekliye en az... Emekliler yeni taleplerini sundu. Talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi önemli konular gündeme gelecek. Emekliler ödeme artışlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak.