Sevinçten ayakları yerden kesecek gelişme! 14 talep tek tek belli oldu! Ocak ayında emekliye en az...
Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan ve yılın ikinci bayram ikramiyesini alan emekliler Ocak ayı zammını beklemeye başladı. Yeni ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerini bildiriyor. Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 8 talebini tek tek açıkladı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli detaylar yerini aldı. Taleplerin onaylanması durumunda yapılan ödemelerle yüzler gülecek. Aynı zamanda emekliler şimdi Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Şimdi gözler taleplerle ilgili alınacak kararlara çevrildi.
14.09.2021 11:01
- Son Güncelleme: 14.09.2021 11:07
Sevinçten ayakları yerden kesecek gelişme! 14 talep tek tek belli oldu! Ocak ayında emekliye en az... Emekliler yeni taleplerini sundu. Talepler arasında indirimli tatil, ek ödeme, avans gibi önemli konular gündeme gelecek. Emekliler ödeme artışlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Zamlı ikramiye ve maaşlarını alan emekliler için talep edilen başlıklar arasında ek ödeme, 3 maaş avans ve intibak öne çıktı. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini maddelerle sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak.