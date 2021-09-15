Günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere... Kadınlara günlük 110 TL ödeme yapılıyor! 81 ilde başvurular kabul ediliyor!

MESLEK KURSLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, Yetiştirilecekleri mesleğe ideal özelliklere sahip olmak, İşverenin aradığı özel şartları taşımak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, Emekli olmamak gerekiyor. Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonucunda da istihdam edilmelerine engel halleri bulunmadığı il müdürlüğünce ideal görülen yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de kurslara katılabilirler.



