Açık kadrolar ve başvuru şartları! A-101, BİM, ŞOK ve Migros işçi ve personel alımı! 3.500 TL maaşla...

İŞKUR BİM PERSONEL ALIMI 2021! İŞTE BİM MAAŞI, İŞ BAŞVURUSU ŞARTLARI VE FORMU

BİM bünyesinde istihdam edilmek üzere personel arandığı alanlar şu şekildedir: satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi, beden işçisi, beden işçisi (engelli) perakende satış elemanı ve depo işçisi.

Başvuru yapan adayların, talep edilen çalışan profiline uygun olup olmaması dikkate alınacak. Peki BİM personel alımı şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

En az İlköğretim Mezunu olmak,

Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,

Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.