Servet değerinde... Türkiye’de sadece 7 tane var! Bu banknotun değeri 1000 cumhuriyet altını! Sandıkları açın sizde de olabilir!

1927 tarihli 1. emisyon 1000 lira banknot koleksiyoncuların dikkatini çekiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan 1. emisyon banknotların İngiltere'de Thomas de la Rue Matbaasında üretildiği belirtiliyor. Bu banknotların içinde en nadir olanı ise 1000 lira değerindeki banknot oluyor. Değerini duyan ise şaşıp kalıyor.