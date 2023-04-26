Servet değerinde... Türkiye'de sadece 7 tane var! Bu banknotun değeri 1000 cumhuriyet altını! Sandıkları açın sizde de olabilir!
Türkiye'de para koleksiyonculuğu hızla yayılan bir tutku haline geldi. Koleksiyoncuların en çok ilgi gösterdiği paralar ise tedavülde olmayanlar oluyor. İşte Türkiye'nin en değerli banknotu olarak kabul edilen İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira da bu nadir paralar arasında yer alıyor. Bu banknotun değerini duyanlar kulaklarına inanamıyor.
26.04.2023 10:01 - Son Güncelleme: 26.04.2023 10:01
1927 tarihli 1. emisyon 1000 lira banknot koleksiyoncuların dikkatini çekiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan 1. emisyon banknotların İngiltere'de Thomas de la Rue Matbaasında üretildiği belirtiliyor. Bu banknotların içinde en nadir olanı ise 1000 lira değerindeki banknot oluyor. Değerini duyan ise şaşıp kalıyor.
SADECE 7 TANE VAR
1939 yılında tedavülden kaldırılan banknotun 23 adeti iade edilmedi ve günümüze sadece 7 adedinin ulaşabildiği tahmin ediliyor.
1000 CUMHURİYET ALTININA DENK GELİYORDU
Tarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında, 1000 Cumhuriyet altını karşılığına denk geldiği biliniyor.