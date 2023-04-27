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Haberler Ekonomi 7200 günle 5 yıl erken emeklilik yolda! EYT'DE PRİMLER DÜŞTÜ! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan indirim netleşti! 4B, Esnaf...

7200 günle 5 yıl erken emeklilik yolda! EYT'DE PRİMLER DÜŞTÜ! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan indirim netleşti! 4B, Esnaf...

Yeni dönemde emeklilik konusunda birçok destek sunulacak. Çalışmaya devam eden EYT'liler için prim indirimi devreye girerken, esnafa ilave faiz desteğiyle beraber daha az primle emeklilik fırsatı sunulacak. Peki, yeni sistem ne zaman işleyecek? Kimler yararlanacak? İşte merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
27.04.2023 08:56 - Son Güncelleme: 27.04.2023 08:56
EYT’LİYE PRİM İNDİRİMİ NETLEŞTİ! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan düşecek! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik yolda! 4B, Esnaf...

Emeklilik sisteminde köklü değişimlerin adımları atılmaya başlandı. Emekli olup çalışan EYT'liler için prim indirimi yapılacak. İşçi payı yüzde 15'ten 7.5'e inerken, aynı iş yerinde devam edenler için işverenin ödeyeceği prim de 5 puan düşecek. Öte yandan Bağkur'lular 9 bin yerine 7.200 primle emekli olabilecek. Böylelikle 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olacaklar. Peki, kimler bu fırsattan yararlanacak? İşte merak edilenler haberimizde!

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EYT’LİYE PRİM İNDİRİMİ NETLEŞTİ! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan düşecek! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik yolda! 4B, Esnaf...

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşurken, çalışmaya devam edenler ikinci maaşın yanı sıra prim avantajı da elde ediyor.

EYT’LİYE PRİM İNDİRİMİ NETLEŞTİ! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan düşecek! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik yolda! 4B, Esnaf...

Emekli olan özel sektör çalışanlarının primleri yüzde 15'ten 7.5'e inerken, eğer aynı işyerinde devam ediliyor ve 30 gün içinde giriş yapılıyorsa işverenin hissesinde de 5 puanlık indirim uygulanıyor.

EYT’LİYE PRİM İNDİRİMİ NETLEŞTİ! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan düşecek! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik yolda! 4B, Esnaf...

SGK'DAN GENELGE
Bu 5 puanlık avantajın detaylarına Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) bir genelgeyle açıklık getirdi. Peki bu avantajlardan kimler nasıl yararlanacak? İşte detayları...

EYT’LİYE PRİM İNDİRİMİ NETLEŞTİ! 1999 öncesi SSK, Bağkur’lu için %5 puan düşecek! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik yolda! 4B, Esnaf...

5 puanlık indirimden hangi işverenler yararlanacak? Hangi şartlar sağlanmalı?
SGK'nın yayımladığı genelgeye göre 5 puanlık indirimden yararlanmak için şu şartların sağlanması gerekiyor:

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