7200 günle 5 yıl erken emeklilik yolda! EYT'DE PRİMLER DÜŞTÜ! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan indirim netleşti! 4B, Esnaf...

Emeklilik sisteminde köklü değişimlerin adımları atılmaya başlandı. Emekli olup çalışan EYT'liler için prim indirimi yapılacak. İşçi payı yüzde 15'ten 7.5'e inerken, aynı iş yerinde devam edenler için işverenin ödeyeceği prim de 5 puan düşecek. Öte yandan Bağkur'lular 9 bin yerine 7.200 primle emekli olabilecek. Böylelikle 1800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olacaklar. Peki, kimler bu fırsattan yararlanacak? İşte merak edilenler haberimizde!