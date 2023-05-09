Seçim öncesi her şey indirime giriyor! Ayçiçek yağı fiyatı 40 TL altına düştü A101, BİM, ŞOK, Migros'ta en ucuz sıvı yağ...
Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar bir süredir zamlı satılan gıda fiyatlarının düşüp düşmediğini araştırmaya koyuldu. Özellikle ayçiçek yağındaki zamlardan şikayet vardı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi marketlerin katalogları inceleniyor. Bazı marketlerin ayçiçek yağını 40 TL altına düşürdüğü göze çarpıyor. Peki market market ayçiçek yağı fiyatları! 1,2,3,4,5 litrelik ayçiçek yağı ne kadar oldu? İşte 9 Mayıs 2023 güncel yağ fiyatları...
09.05.2023 17:35 - Son Güncelleme: 09.05.2023 17:35
Seçim için kritik tarih yaklaşırken güncel gıda fiyatları da merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda ayçiçek yağı fiyatları bir düşüp bir yükselmişti. Hal böyle olunca seçim de market fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu. Son dönemlerde en çok zam ayçiçek yağına gelmişti. Seçim için az bir süre kalırken alışverişe çıkacak olan milyonlarca kişi litre olarak satılan yağların yeni fiyatlarını araştırıyor. Peki 1,2,3,4,5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
A101 AYÇİÇEK YAĞI
İnternet üzerinden online satış yapan marketlerin bazılarında ayçiçek yağının fiyatı şöyle;
Yudum Ayçiçek Yağı 1 L: 35,50