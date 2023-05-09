Seçim öncesi her şey indirime giriyor! Ayçiçek yağı fiyatı 40 TL altına düştü A101, BİM, ŞOK, Migros’ta en ucuz sıvı yağ...

Seçim için kritik tarih yaklaşırken güncel gıda fiyatları da merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda ayçiçek yağı fiyatları bir düşüp bir yükselmişti. Hal böyle olunca seçim de market fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu. Son dönemlerde en çok zam ayçiçek yağına gelmişti. Seçim için az bir süre kalırken alışverişe çıkacak olan milyonlarca kişi litre olarak satılan yağların yeni fiyatlarını araştırıyor. Peki 1,2,3,4,5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?