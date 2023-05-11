Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı + 99-2000-2001-2002-2003'lüye EYT kilidi açılacak! EYT'de prim ve yıl için altın anahtar! Kademeli, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı + 99-2000-2001-2002-2003'lüye EYT kilidi açılacak! EYT'de prim ve yıl için altın anahtar! Kademeli, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

EYT sonrası yeni emeklilik sisteminin adımları atılıyor. 1 milyon Bağkur'luyu 5 yıl erken emekli edecek düzenleme için düğmeye basıldı. Ardından gözler staj ve çıraklık sigortası için yapılacak çalışmalara çevrildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.05.2023 10:10 - Son Güncelleme: 11.05.2023 10:10
EYT’de prim ve yıl için altın anahtar! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı + 99-2000-2001-2002-2003’lüye EYT kilidi açılacak! Kademeli, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

EYT ile yaklaşık 4 milyona yakın kişi emeklilik hakkı kazandı. Aynı zamanda küçük esnafı 7200 gün ile emekli edecek çalışmanın altyapısı da tamamlandı. 1 milyon Bağ-Kur'luyu kapsayan çalışma Meclis'e ilk gönderilecek tasarılardan biri olacak. Bağkur'lular için kısmi emeklilikte de prim indirimi yapılacak. Öte yandan staj ve çıraklık sigortası için de sinyal geldi. Seçim sonrası yeni emeklilik reformu devreye girecek. Peki, EYT'de kapsam genişleyecek mi? Staj ve çıraklık sigortası geçerli olacak mı? 2000 sonrası emeklilik şartları değişecek mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de prim ve yıl için altın anahtar! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı + 99-2000-2001-2002-2003’lüye EYT kilidi açılacak! Kademeli, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan yasanın ardından 1 milyon Bağ-Kur'luyu SSK'lılar gibi 7200 prim günüyle emekli edecek düzenleme için düğmeye basıldı. Küçük esnafı 5 yıl erken emekli edecek düzenlemenin altyapısı hazırlanırken, detayları da merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...

EYT’de prim ve yıl için altın anahtar! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı + 99-2000-2001-2002-2003’lüye EYT kilidi açılacak! Kademeli, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terzilerin de yer aldığı küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek.

EYT’de prim ve yıl için altın anahtar! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı + 99-2000-2001-2002-2003’lüye EYT kilidi açılacak! Kademeli, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsamda olması bekleniyor.

EYT’de prim ve yıl için altın anahtar! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı + 99-2000-2001-2002-2003’lüye EYT kilidi açılacak! Kademeli, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...

Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.

SON DAKİKA