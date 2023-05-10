Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Ödeme takvimi 2023! VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI
Vatandaşlık maaşı başvurusu yapmak isteyenler için şartlar ve başvuru süreci oldukça önemlidir. Bu makalede, 2023 yılına ilişkin güncel bilgilere yer vererek vatandaşlık maaşı hakkında merak edilen tüm detayları aktaracağız. Vatandaşlık maaşı başvurusunda bulunabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Başvurunuzda, vatandaşlık kimlik numaranızı ve diğer kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak vermelisiniz. Vatandaşlık maaşı başvurusunda bulunacak bireylerin gelir düzeyi belirli bir sınırın altında olmalıdır. Gelir düzeyi değerlendirmesi başvuru sürecinde yapılacak olup, başvuru sahibinin ve aynı aileden başvuran diğer kişilerin gelir bilgileri dikkate alınacaktır.
Yüzbinlere Vatandaşlık maaşı müjdesi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları açıkladı. Yeni sosyal yardım ödemeleri arasında yer alan vatandaşlık maaşının şartları belirlendi. Peki Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir, ne kadar, kaç TL? Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ödeme ne zaman yapılacak? İşte ödeme takvimi ve başvuru sorgulama ekranı...
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara vatandaşlık maaşı verilecek.
Bakan Yanık, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.