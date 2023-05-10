Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Ödeme takvimi 2023! VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI

Bakan Yanık, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.