Şartlar peş peşe açıklandı! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 3.500 TL maaş! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an....
Ev hanımları uzun süredir kendileri amacıyla bir şeyler yapılmasını talep etmekteydi. Senelerdir ev içerisinde çalıştıkları durumda hiçbir ödenek alamamaklarından şikayetçiler. Hükümet ise huzurun bozulmaması ve ev hanımlarını mağdur etmemek bağlamında yeni bir atılım yapabilir.
29.09.2022 08:46 - Son Güncelleme: 29.09.2022 08:46
Memurlar, işçiler ve emekliler için bu zamana kadar birçok yeniliklere gidildi. Maaşlar ve sigorta primleri ile alakalı oluşturulan onca düzenlemelerden sonra bu vatandaşlar bağlamında da butona basıldı. Artık ev hanımları da emekli olabilecek. Üstelik yüksek maaş fırsatıyla. İşte husus ile alakalı detaylar.