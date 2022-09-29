Şartlar peş peşe açıklandı! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 3.500 TL maaş! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an....

Memurlar, işçiler ve emekliler için bu zamana kadar birçok yeniliklere gidildi. Maaşlar ve sigorta primleri ile alakalı oluşturulan onca düzenlemelerden sonra bu vatandaşlar bağlamında da butona basıldı. Artık ev hanımları da emekli olabilecek. Üstelik yüksek maaş fırsatıyla. İşte husus ile alakalı detaylar.