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Haberler Ekonomi Şartlar peş peşe açıklandı! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 3.500 TL maaş! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an....

Şartlar peş peşe açıklandı! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 3.500 TL maaş! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an....

Ev hanımları uzun süredir kendileri amacıyla bir şeyler yapılmasını talep etmekteydi. Senelerdir ev içerisinde çalıştıkları durumda hiçbir ödenek alamamaklarından şikayetçiler. Hükümet ise huzurun bozulmaması ve ev hanımlarını mağdur etmemek bağlamında yeni bir atılım yapabilir.

takvim.com.tr
29.09.2022 08:46 - Son Güncelleme: 29.09.2022 08:46
Şartlar peş peşe açıklandı! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 3.500 TL maaş! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an....

Memurlar, işçiler ve emekliler için bu zamana kadar birçok yeniliklere gidildi. Maaşlar ve sigorta primleri ile alakalı oluşturulan onca düzenlemelerden sonra bu vatandaşlar bağlamında da butona basıldı. Artık ev hanımları da emekli olabilecek. Üstelik yüksek maaş fırsatıyla. İşte husus ile alakalı detaylar.

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Şartlar peş peşe açıklandı! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 3.500 TL maaş! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an....

Ev Hanımlarına Emeklilik Var Mı?

SGK doğrultusundan başlatılan bu girişime göre 25 sene süresince evli kalan ev hanımları emekli olabilirler.

Şartlar peş peşe açıklandı! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 3.500 TL maaş! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an....

Sigortalı çalışma koşulu beklemeksizin herkes bu avantajdan yararlanabilecek. Eskiden çalışanlar eksik kalan primlerini ödemek koşuluyla da emekliye ayrılabilecekler.

Şartlar peş peşe açıklandı! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 3.500 TL maaş! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an....

Bu bağlamda vatandaşlara ödeme basitliği da sağlanacak. Hiç çalışmayan vatandaşlar da sigorta işlemlerini dışarıdan başlatarak primlerini ödeyebilecek.

Şartlar peş peşe açıklandı! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına aylık 3.500 TL maaş! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an....

Yalnızca 25 sene evli kalan ve 50 yaşını geride bırakan vatandaşlar emeklilik hakkından yararlanabilecek. Bunun amacıyla ev hanımlarının halihazırda sigortalı bir işte çalışmaması gerekiyor.

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