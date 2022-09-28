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Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete'de

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hazırladığı "Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yürürlüğe giren kararla birlikte yanılma sınırı hesabı belirlenecek.

28.09.2022 12:29 - Son Güncelleme: 28.09.2022 12:29
Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete’de

Tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü ve tapu planlarına ilişkin, aplikasyon ve yüz ölçümü hesabı gibi teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırının tanımlanmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi.

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Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete’de

Buna göre, kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra farklı teknik ve idari altyapı ile üretilen veriler aynı sistem üzerinde işlem görmeye başladı.

Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete’de

Bugünün teknolojilerine uygun, modern bilgi teknolojileri altyapısı kullanılarak yapılan çalışmalarla tescil edilen bir parsel ile 1920'li yıllarda o günün teknik kapasitesine göre ölçülen bir parsel aynı tapu sicil sistemine kayıtlı birer taşınmaz olarak görülüyor.

Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete’de

Doğruluk ve hata kavramları, kadastro çalışmalarının teknik yönleri olan haritacılık faaliyetlerinin temelini oluşturuyor. Buna göre, yönetmelikte yanılma sınırına düzenleme getirildi.

Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete’de

YANILMA SINIRI HESABI BELİRLENECEK
"Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüz ölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre bilimsel olarak kabul edilebilir farkı" diye ifade edilen yanılma sınırının ilgili bölgelerde belirlenmesi için teknik komisyon kurulacak.

Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete’de

Kadastro veri modeline uygun olarak, kesin koordinatlı (arşiv onaylı) geometriler ile geçici koordinatlı geometriler ayrı ayrı değerlendirilerek farklı yaklaşımlar ile yanılma sınırı hesabı belirlenecek.

Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete’de

AYNI SEVİYEDE BİLGİYE ULAŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR
Kısa sürede yapılacak düzenlemeler sonucu Genel Müdürlük, veri sunulan parsel sorgu, web tapu gibi bütün platformlarda, yüz ölçümü bilgisi yanına yanılma sınırını da ekleyerek, taşınmaz piyasasının bütün taraflarının aynı seviyede bilgiye ulaşmasının önünü açmayı amaçlıyor.

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