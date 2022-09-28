Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete'de
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hazırladığı "Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yürürlüğe giren kararla birlikte yanılma sınırı hesabı belirlenecek.
28.09.2022 12:29 - Son Güncelleme: 28.09.2022 12:29
YANILMA SINIRI HESABI BELİRLENECEK
"Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüz ölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre bilimsel olarak kabul edilebilir farkı" diye ifade edilen yanılma sınırının ilgili bölgelerde belirlenmesi için teknik komisyon kurulacak.
AYNI SEVİYEDE BİLGİYE ULAŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR
Kısa sürede yapılacak düzenlemeler sonucu Genel Müdürlük, veri sunulan parsel sorgu, web tapu gibi bütün platformlarda, yüz ölçümü bilgisi yanına yanılma sınırını da ekleyerek, taşınmaz piyasasının bütün taraflarının aynı seviyede bilgiye ulaşmasının önünü açmayı amaçlıyor.