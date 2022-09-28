Tapuda yeni dönem resmen başladı! Karar Resmi Gazete’de

YANILMA SINIRI HESABI BELİRLENECEK

"Tapu planının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüz ölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre bilimsel olarak kabul edilebilir farkı" diye ifade edilen yanılma sınırının ilgili bölgelerde belirlenmesi için teknik komisyon kurulacak.