Emekliye 5 bin 522 TL, Memura 10.830 TL, Asgari ücrete 7 bin 134 TL! Milyonlara Ocak 2023 ZAMMI! 6 aylık enflasyon...

Son dakika... 12.3 milyon emekli ve memurlar Ocak zammını merakla bekliyor. 6 aylık açıklanacak enflasyon verileri maaş zammının netleşmesini sağlayacak. Ekonomistlerin zam tahmini geldi. Peki, Emekliye zam hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücretlileri, memurları ve emeklileri ne kadar zam bekliyor? İşte milyonları bekleyen Ocak zammının formülleri ve güncel hesaplamaları haberimizde!