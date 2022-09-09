Şaka değil gerçek! Milli Emlak’tan Ankara’nın göbeğinde İMARLI ARSA! 8 bin TL peşinat + aylık 3 bin TL taksitle ister yatırım yapın ister konut!

MİLLİ EMLAK ÖDEME KOLAYLIKLARI NELER?

• Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim,

• %25'i peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme,

• Satış işleminde KDV muafiyeti,

• Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti,

• Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisinden muafiyeti,