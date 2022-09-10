Emekli maaşında 40 gün detayı! SGK’dan duyuru geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkes için geçerli! 48-49-52 yaşında...

Merhaba, SGK tarafından sunulan emekli maaşı hesaplama robotunun yaptığı hesaplamalar doğru mudur acaba? Buradaki rakama güvenip emekli olmayı düşünüyorum. 200 -300 TL gibi farklılık olabilir ama fazlası olur mu diye size sormak istedim. Saygılarımla.

Merhaba, kurumun yayınlamış olduğu aylık hesaplama sistemi bire bir doğrudur. Ancak farklı statülerde hizmetleriniz mevcutsa hata olabilir. Yani siz 4/a aylık hesabından aylığınızı hesaplıyorsanız ve 4/b veya 4/c hizmetleriniz varsa bunları program dikkate almaz. Bu açıdan hata oluşabilir, ancak sadece 4/a hizmetiniz varsa emeklilik planınızı programa göre yapabilirsiniz.