Altın, euro, sterlin TUTABİLENE AŞK OLSUN! ! Günden güne eriyor! Altın ve euro neden SÜREKLİ DÜŞÜYOR? 9 Eylül güncel altın, euro, dolar yorumu...

Altın bir yükseliyor bir düşüyor. Haftanın son işlem gününde güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1008 liradan işlem görüyor. Dolar 18.24, Euro 18.42 liradan alıcı buluyor. Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? Altın, euro, sterlin neden düşüyor? İşte konu hakkında merak edilenler...