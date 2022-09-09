Altın, euro, sterlin TUTABİLENE AŞK OLSUN! ! Günden güne eriyor! Altın ve euro neden SÜREKLİ DÜŞÜYOR? 9 Eylül güncel altın, euro, dolar yorumu...
Altın fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle yatırımcılar konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.008 lira seviyesinde işlem görüyor. Altın, euro, sterlin gibi yatırım araçlarının dolar karşısında erimesinin sebebi oldukça merak ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsadaki yükseliş, gram altın, dolar ve euro ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Peki, altın neden düşüyor? Altın fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
09.09.2022 20:31 - Son Güncelleme: 09.09.2022 20:31
Altın bir yükseliyor bir düşüyor. Haftanın son işlem gününde güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1008 liradan işlem görüyor. Dolar 18.24, Euro 18.42 liradan alıcı buluyor. Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? Altın, euro, sterlin neden düşüyor? İşte konu hakkında merak edilenler...
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1.007,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.008 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.655 lira, Cumhuriyet altını da 6.755 liradan satılıyor.