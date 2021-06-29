Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikti büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller
Sahibinden ikinci el araç fiyatları hakkında her gün detaylı haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda otomobil severler piyasayı yakından takip ediyor. Dolar kurunda yaşanan ani yükselişler ve o yükselişlerden sonra doların yüksek fiyatlarda sabitlenmesi, sıfır araç piyasasında zam yapılmasına neden oldu. Yapılan zamlardan sonra ise araç satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldi. Yıl sonuna kadar ikinci el araçlarda kademeli olarak bir artış beklendiğini aktaran uzmanlar, aylık olarak 180 bin adet araç satışı öngörüyor. Bu rakam sıfır araç satışlarının neredeyse 6 katı.
Dolar kurundaki artış araba satışlarını da olumsuz yönde etkiledi. Artan kur ile beraber zamlanan sıfır arabaların satışlarında ciddi düşüşler yaşandı. Sıfır araçlardaki bu zamlı fiyatların etkisiyle ise ikinci el araba satışlarına olan rağbet de giderek arttı. Yapılan açıklamalara göre; Haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak satışların artması bekleniyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: ''Yaz mevsiminin gelmesi ve kademeli açılma ile ikinci el piyasasında hareketlenme bekleniyor. Ertelenen talepler satışa dönmeye başladı. İkinci elde düşen fiyatlar tekrar yükselişe geçebilir." dedi.