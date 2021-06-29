Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikti büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller

Sahibinden ikinci el araç fiyatları hakkında her gün detaylı haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda otomobil severler piyasayı yakından takip ediyor. Dolar kurunda yaşanan ani yükselişler ve o yükselişlerden sonra doların yüksek fiyatlarda sabitlenmesi, sıfır araç piyasasında zam yapılmasına neden oldu. Yapılan zamlardan sonra ise araç satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldi. Yıl sonuna kadar ikinci el araçlarda kademeli olarak bir artış beklendiğini aktaran uzmanlar, aylık olarak 180 bin adet araç satışı öngörüyor. Bu rakam sıfır araç satışlarının neredeyse 6 katı.

29.06.2021 08:27 - Son Güncelleme: 29.06.2021 08:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





