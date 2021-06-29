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Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikti büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller

Sahibinden ikinci el araç fiyatları hakkında her gün detaylı haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda otomobil severler piyasayı yakından takip ediyor. Dolar kurunda yaşanan ani yükselişler ve o yükselişlerden sonra doların yüksek fiyatlarda sabitlenmesi, sıfır araç piyasasında zam yapılmasına neden oldu. Yapılan zamlardan sonra ise araç satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldi. Yıl sonuna kadar ikinci el araçlarda kademeli olarak bir artış beklendiğini aktaran uzmanlar, aylık olarak 180 bin adet araç satışı öngörüyor. Bu rakam sıfır araç satışlarının neredeyse 6 katı.

O fiyata otomobil kalmadı! Vatandaşlar ters köşe oldu! Sıfır araç fiyatları üzdü! Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Kia, Hyundai, Opel, Nissan...

takvim.com.tr
29.06.2021 08:27 - Son Güncelleme: 29.06.2021 08:27
Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikti büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller

Dolar kurundaki artış araba satışlarını da olumsuz yönde etkiledi. Artan kur ile beraber zamlanan sıfır arabaların satışlarında ciddi düşüşler yaşandı. Sıfır araçlardaki bu zamlı fiyatların etkisiyle ise ikinci el araba satışlarına olan rağbet de giderek arttı. Yapılan açıklamalara göre; Haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak satışların artması bekleniyor. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç: ''Yaz mevsiminin gelmesi ve kademeli açılma ile ikinci el piyasasında hareketlenme bekleniyor. Ertelenen talepler satışa dönmeye başladı. İkinci elde düşen fiyatlar tekrar yükselişe geçebilir." dedi.

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Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikti büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇ: MEGANE

Mayıs ayı istatistiklerine bakıldığında ikinci el araçlarda en çok tercih edilen araç Renault'un Megane modeli oldu. Bunu sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti.

Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikti büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller

İKİNCİ EL ARAÇLARA OLAN TALEP ARTIYOR

2021 yılının ilk 3 aylık döneminde sıfır araç satışlarında yüksek satışlar yapılaşa da, artan kur vatandaşların tercihini ikinci el piyasalara çevirmesine neden oldu. Artan kurun, bir süre daha bu noktada kalacağı öngörülüyor.

Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikti büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller

Bu sebeple de pek çok vatandaşın Haziran ayı dahil, 2021 sene sonuna kadar ikinci el araç piyasasına yöneleceği düşünülüyor. Türkiye otomotiv sektöründe talebin Haziran ayı ile beraber ikinci el araçlara doğru kayması bekleniyor.

Sahibinden ikinci el araç fiyatları ne olur, araba fiyatı düşecek mi, yükselecek mi? Talep birikti büyük patlama! O tarihte 2. el otomobiller

AYLIK 180 BİN ARAÇ

Sıfır araç satışlarının giderek düşmesi sonucunda birçok yetkili yıl sonuna kadar kademeli bir şekilde ikinci el araç piyasasına olan yoğunluğun artacağını söylüyor. Bunu destekleyen veriler ise, Nisan ayından bu yana ikinci el araç piyasasındaki yoğunluk.