12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak! Yeni aya 2 gün kala...

Temmuz ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken 12.7 milyondan fazla emekli vatandaş bir yandan zamlı maaşlarını diğer yandan da yılın ikinci bayram ikramiyesi ödemelerine kilitlendi. Emekliler için Temmuz zam ve ikramiye ayı olacak ve ayrıca Kurban Bayramı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur'lulara erken maaş ödemesi de gündemde yer alan konulardan olacak. 5 Temmuz Pazartesi günü 12.7 milyon emeklinin zamlı maaşları netlik kazanacak ve vatandaşlar Temmmuz ortalarına doğru ikramiyelerini ceplerine koyacak. Ayrıca zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranında en önemli etken.

28.06.2021 12:35 - Son Güncelleme: 28.06.2021 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





