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12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak! Yeni aya 2 gün kala...

Temmuz ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken 12.7 milyondan fazla emekli vatandaş bir yandan zamlı maaşlarını diğer yandan da yılın ikinci bayram ikramiyesi ödemelerine kilitlendi. Emekliler için Temmuz zam ve ikramiye ayı olacak ve ayrıca Kurban Bayramı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur'lulara erken maaş ödemesi de gündemde yer alan konulardan olacak. 5 Temmuz Pazartesi günü 12.7 milyon emeklinin zamlı maaşları netlik kazanacak ve vatandaşlar Temmmuz ortalarına doğru ikramiyelerini ceplerine koyacak. Ayrıca zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranında en önemli etken.

28.06.2021 12:35 - Son Güncelleme: 28.06.2021 12:36
12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak! Yeni aya 2 gün kala...

12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak. 2021 yılının Mayıs ayında ilk zamlı bayram ikramiyesini ceplerine koyan emekliler şimdi hem zam gününü hem de ikinci ikramiyelerin yatırılacağı tarihi beklemeye başladı. 5 Temmuz Pazartesi günü milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar belli olacak. Bilindiği üzere 6 ayda bir enflasyon rakamlarına göre maaşlara zam yapılıyor. Temmuz ayında hem ikramiye hem de zamla ek gelir elde edecek emekliler maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı.

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12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak! Yeni aya 2 gün kala...

TARİH NETLEŞİYOR!

2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak! Yeni aya 2 gün kala...

Emekliler, Temmuz ayında hem zam oranını öğrenecek hem de yeni maaşlarını cebine koyacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak! Yeni aya 2 gün kala...

TEMMUZ'DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekliler Temmuz'da hem zam hem bayram ikramiyesi almaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'da belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak! Yeni aya 2 gün kala...

Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonuyüzde 1.21 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak.