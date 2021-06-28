12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak! Yeni aya 2 gün kala...
Temmuz ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken 12.7 milyondan fazla emekli vatandaş bir yandan zamlı maaşlarını diğer yandan da yılın ikinci bayram ikramiyesi ödemelerine kilitlendi. Emekliler için Temmuz zam ve ikramiye ayı olacak ve ayrıca Kurban Bayramı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur'lulara erken maaş ödemesi de gündemde yer alan konulardan olacak. 5 Temmuz Pazartesi günü 12.7 milyon emeklinin zamlı maaşları netlik kazanacak ve vatandaşlar Temmmuz ortalarına doğru ikramiyelerini ceplerine koyacak. Ayrıca zam oranında enflasyon belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranında en önemli etken.
12.7 milyon kişinin gözü kulağı bu haberde! Toplamda 2.200 TL hesaplara yatırılmış olacak. 2021 yılının Mayıs ayında ilk zamlı bayram ikramiyesini ceplerine koyan emekliler şimdi hem zam gününü hem de ikinci ikramiyelerin yatırılacağı tarihi beklemeye başladı. 5 Temmuz Pazartesi günü milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar belli olacak. Bilindiği üzere 6 ayda bir enflasyon rakamlarına göre maaşlara zam yapılıyor. Temmuz ayında hem ikramiye hem de zamla ek gelir elde edecek emekliler maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı.