Ceviz ağacının içinden çıktı, yarım milyondan fazla fiyata satılıyor! Detayı gören şaşıp kaldı! Böylesi yüzyılda bir görülür...

FİYATI 650 BİN TL

İyidoğan, "Ender objelerin değeri farklıdır. Bunu 100 yılda bir gelen bir obje olarak düşünüyorum. Ben 30-40 yıldır ahşabın içinden böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle net bir resmin bir ağaçtan çıkması ayrı bir objedir ve ayrı bir değerdir. Belki değeri daha düşüktür ama biz çalışmalarımıza yönelik öyle bir değer biçtik.