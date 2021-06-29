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Ceviz ağacının içinden çıktı, yarım milyondan fazla fiyata satılıyor! Detayı gören şaşıp kaldı! Böylesi yüzyılda bir görülür...

Ceviz ağacından çıktı yarım milyondan fazla fiyata satılıyor! Sivas kent merkezinde yaşayan Şentürk İyidoğan, Ordu ilinde kestikleri ceviz ağacında gördükleri figürle şaşkına döndüler. Kestikleri ağaçta kurt figürü olduğunu fark eden İyidoğan, "Biz hayatımız boyunca ağaçla uğraştığımız için böyle bazen eşsiz ağaçlar bulduğumuz zaman bunu tabi değerlendirmek istiyoruz. Böyle bir ağacın resim oluşturabilmesi için 100 yılı aşması gerekiyor. Ordu yöresinde bulduğum çok kıymetli bir ceviz ağacının içini açtığımız zaman bunun içinden tam bir resim çıktı." ifadelerini kullandı.

29.06.2021 06:16 - Son Güncelleme: 29.06.2021 06:17
Ceviz ağacının içinden çıktı, yarım milyondan fazla fiyata satılıyor! Detayı gören şaşıp kaldı! Böylesi yüzyılda bir görülür...

Sivas kent merkezinde yaşayan Şentürk İyidoğan, Ordu ilinde kestikleri ceviz ağacında gördükleri figürle şaşkına döndü. Kestikleri ağaçta kurt figürü olduğunu fark eden İyidoğan, bir süre arkadaşlarıyla istişare ettikten sonra ağaçtan masa yapmaya karar verdi.

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Ceviz ağacının içinden çıktı, yarım milyondan fazla fiyata satılıyor! Detayı gören şaşıp kaldı! Böylesi yüzyılda bir görülür...

Şentürk İyidoğan, büyük bir özenle yaptıkları masayı 6 ayda bitirdi. Görenlerin dikkatini çeken kurt figürlü masayı 650 Bin TL'ye satışa çıkarttı.

Ceviz ağacının içinden çıktı, yarım milyondan fazla fiyata satılıyor! Detayı gören şaşıp kaldı! Böylesi yüzyılda bir görülür...

Bağlama Ustası Şentürk İyidoğan, "Biz hayatımız boyunca ağaçla uğraştığımız için böyle bazen eşsiz ağaçlar bulduğumuz zaman bunu tabi değerlendirmek istiyoruz. Böyle bir ağacın resim oluşturabilmesi için 100 yılı aşması gerekiyor.

Ceviz ağacının içinden çıktı, yarım milyondan fazla fiyata satılıyor! Detayı gören şaşıp kaldı! Böylesi yüzyılda bir görülür...

Ordu yöresinde bulduğum çok kıymetli bir ceviz ağacının içini açtığımız zaman bunun içinden tam bir resim çıktı. Bizim eskilerimiz derdi ki ceviz resim çekiyor özellikle yağmurlu günlerde ve bunu ağacın içerisinde gördük, görür görmezde tabi ustalarımızla birlikte bunun bir kurt olduğunu gözüne, yelesine varana kadar gördük. Masanın ayaklarının da tamamen aynı ağaçtan yaptık ve çok büyük, keyifli bir çalışma oldu" dedi.

Ceviz ağacının içinden çıktı, yarım milyondan fazla fiyata satılıyor! Detayı gören şaşıp kaldı! Böylesi yüzyılda bir görülür...

FİYATI 650 BİN TL
İyidoğan, "Ender objelerin değeri farklıdır. Bunu 100 yılda bir gelen bir obje olarak düşünüyorum. Ben 30-40 yıldır ahşabın içinden böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle net bir resmin bir ağaçtan çıkması ayrı bir objedir ve ayrı bir değerdir. Belki değeri daha düşüktür ama biz çalışmalarımıza yönelik öyle bir değer biçtik.