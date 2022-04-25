Sahibinden ikinci el araç alım satımına devlet desteği: Türkiye'de bir ilk gerçekleşti! 48 ay vadeyle...
Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerden sonra artan araç fiyatları, vatandaşların bütçelerini aşmaya başladı. Hali hazırda elinde bulunan ikinci el aracı satmak isteyen ancak bu isteğinin sağlam bir temele dayanması için araştırmalar içerisinde olan vatandaşlara, devlet bankası Vakıfbank'tan destek geldi. Banka hem alıcıları hem de satıcıları garanti altına aldığı yeni hizmetini açıkladı. İşte Vakıfbank'ın yeni araç kampanyasına ilişkin ayrıntılar
Güven ortamı içerisinde araç satmak ve aynı şekilde de araç satın almak isteyen vatandaşlara, devletin önde gelen bankalarından biri olan Vakıfbank'tan destek geldi. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile duyurmuş olduğu yeni hizmeti sayesinde ikinci el araç alım satımlarının tamamen güven ortamı içerisinde gerçekleşmesinin sağlanacağını bildirdi.
Vakıfbank'tan Türkiye'de Bir İlk!
Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan ve geliştirdiği hizmetler ile ülke vatandaşlarının menfaatlerini her daim ön planda tuttuğunu gösteren Vakıfbank, yeni dönemde artan araç fiyatlarına karşın zarara uğramak istemeyen ve bu sebep ile de araç alım satımlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesini isteyen vatandaşlar için yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.
Vakıfbank tarafından duyurulmuş olan Güvenli Araç Sistemi hem alıcıyı hem de satıcıyı koruma altına almak isteyen bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu sistemde aracını satışa çıkaran satıcının parası Vakıfbank aracılığı ile güvence altına alınır. Aynı sistem aracılığı ile araç satın almak isteyen alıcılar ise saniyeler içerisinde taşıt kredisine başvuru yapabilmektedirler.