Kimler 47,48,49,50 yaşında emekli olabilecek? EYT'lilere 9 bin ve 3600 gün hesaplaması! O liste açıklandı! EYT yasasında maaşlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsam belirlenerek emeklilik hesaplamaları tek tek yapılacak. Emeklilikte yaş şartı dışında diğer şartları yerine getiren sigortalılar yeni yasa gelirse emekli maaşına kavuşabilecek. EYT için tarih ve prim ön plana çıkacak. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi 2022? EYT son durum nedir? İşte tüm merak edilenler!