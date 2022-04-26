Kimler 47,48,49,50 yaşında emekli olabilecek? EYT'lilere 9 bin ve 3600 gün hesaplaması! O liste açıklandı! EYT yasasında maaşlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsam belirlenerek emeklilik hesaplamaları tek tek yapılacak. Emeklilikte yaş şartı dışında diğer şartları yerine getiren sigortalılar yeni yasa gelirse emekli maaşına kavuşabilecek. EYT için tarih ve prim ön plana çıkacak. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi 2022? EYT son durum nedir? İşte tüm merak edilenler!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsam belirlenerek emeklilik hesaplamaları tek tek yapılacak. Emeklilikte yaş şartı dışında diğer şartları yerine getiren sigortalılar yeni yasa gelirse emekli maaşına kavuşabilecek. EYT için tarih ve prim ön plana çıkacak. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi 2022? EYT son durum nedir? İşte tüm merak edilenler!
3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsam belirlenirken, pek çok formül masaya gelecek...
Mayıs'ta tamamlanması beklenen 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin çalışmaların ardından sıra EYT'lilere gelecek.