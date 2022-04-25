Gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 gün olursa özel sektör yararlanabilecek mi?

Bugün toplanacak Kabine'nin Ramazan bayramı tatilini 9 güne çıkartması bekleniyor. Bu durumda 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı tatiline 5 ve 6 Mayıs günleri de idari izin olarak eklenerek hafta sonlarıyla birlikte tatil günü 9'a çıkartılmış olacak. Ancak bu tatil sadece kamuda çalışan memurlar için olacak. Peki özel sektör tatil yapmayacak mı?