Gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 gün olursa özel sektör yararlanabilecek mi?
Türkiye Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merakıyla Kabine toplantısını bekliyor.Peki bugün hükümet bu kararı verirse özel sektörde çalışanlar da 9 gün tatil yapabilir mi? Bunun bazı yolları var. İşte 9 gün tatil yapmanın yöntemi.
25.04.2022 14:35 - Son Güncelleme: 25.04.2022 14:36
Bugün toplanacak Kabine'nin Ramazan bayramı tatilini 9 güne çıkartması bekleniyor. Bu durumda 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı tatiline 5 ve 6 Mayıs günleri de idari izin olarak eklenerek hafta sonlarıyla birlikte tatil günü 9'a çıkartılmış olacak. Ancak bu tatil sadece kamuda çalışan memurlar için olacak. Peki özel sektör tatil yapmayacak mı?
Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak.
Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak. Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.