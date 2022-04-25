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Haberler Ekonomi Gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 gün olursa özel sektör yararlanabilecek mi?

Gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 gün olursa özel sektör yararlanabilecek mi?

Türkiye Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merakıyla Kabine toplantısını bekliyor.Peki bugün hükümet bu kararı verirse özel sektörde çalışanlar da 9 gün tatil yapabilir mi? Bunun bazı yolları var. İşte 9 gün tatil yapmanın yöntemi.

takvim.com.tr
FARUK ERDEM
25.04.2022 14:35 - Son Güncelleme: 25.04.2022 14:36
Gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 gün olursa özel sektör yararlanabilecek mi?

Bugün toplanacak Kabine'nin Ramazan bayramı tatilini 9 güne çıkartması bekleniyor. Bu durumda 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı tatiline 5 ve 6 Mayıs günleri de idari izin olarak eklenerek hafta sonlarıyla birlikte tatil günü 9'a çıkartılmış olacak. Ancak bu tatil sadece kamuda çalışan memurlar için olacak. Peki özel sektör tatil yapmayacak mı?

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Gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 gün olursa özel sektör yararlanabilecek mi?

Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak.

Gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 gün olursa özel sektör yararlanabilecek mi?

Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak. Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

Gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 gün olursa özel sektör yararlanabilecek mi?

Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

Gözler Kabine toplantısında! Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili 9 gün olursa özel sektör yararlanabilecek mi?

Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

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