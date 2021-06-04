Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri! Ford, Renault, Hyundai, Opel, Ford en ucuz araçlar! İkinci elde büyük fırsat...

Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modelleri! Sıfır araç piyasasında fiyatların adeta uçuşa geçmesi nedeniyle, gözler ikinci el araç piyasasına çevrildi. İkinci el araç fiyatları, bütçesine uygun araba almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ramazan bayramı ve öncesini kapanmalar sebebiyle sıkıntılı geçiren 2. el otomobil sektörü yaz mevsiminin gelmesi ve 1 Hazirandan itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla hareketlenecek. Sahibinden 60.000 TL altı ikinci el araç modellerini sizler için derledik.