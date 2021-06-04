Yüzde 6.39 zam garanti! Memur ve memur emeklileri için oranlar belli oldu! En düşük maaş ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklileri için zam oranları belli oldu! Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında yılda 2 kez zam alıyor. Temmuz zamları enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Peki, en düşük maaş ne kadar olacak? İşte zam oranlarına ilişkin detaylar...
Memur ve memur emeklileri için en düşük yüzde 6.39 zam oranı belirlendi. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2020 itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. 2021 enflasyon oranlarına göre ise en düşük yüzde 6.39 zam belirlenecek. Bu maaşlardan milyonlarca memur ve memur emeklisi faydalanabilecek. Peki, en düşük maaş ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 3.39'luk fark göründü. Emekli ayrıca temmuzda zamlı ikramiye de alacak.Posta'dan Bilal Emin Turhan'ın haberine göre; milyonlarca memur ve emeklinin maaşına ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor.