Yüzde 6.39 zam garanti! Memur ve memur emeklileri için oranlar belli oldu! En düşük maaş ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri için en düşük yüzde 6.39 zam oranı belirlendi. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2020 itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. 2021 enflasyon oranlarına göre ise en düşük yüzde 6.39 zam belirlenecek. Bu maaşlardan milyonlarca memur ve memur emeklisi faydalanabilecek. Peki, en düşük maaş ne kadar olacak?