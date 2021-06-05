Kafaları allak bullak edecek ters köşe! Altın fiyatları lav gibi patladı! Uzmanlar uyardı: Bu ay en az...

Altın, dünyada ve ülkemizde güvenli bir yatırım aracı olarak görülüp sık sık tercih ediliyor. Bu doğrultuda küresel ve iç piyasalarda fiyatlarda yaşanan yeni değişimler pek çok kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu hafta fiyatların hem iç hem de küresel piyasalarda aşırı derecede yükselmesi şaşkınlık yarattı. Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,910 dolar aralığında hareket etmeye başladı. Uzmanlar isimler altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak fiyatların gelecek ay nasıl olacağına dair tek tek değerlendirmede bulundular. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar ise fiyatların ne yöne gideceğini merak ediyor.

05.06.2021 08:57 - Son Güncelleme: 05.06.2021 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





