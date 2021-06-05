Kafaları allak bullak edecek ters köşe! Altın fiyatları lav gibi patladı! Uzmanlar uyardı: Bu ay en az...
Altın, dünyada ve ülkemizde güvenli bir yatırım aracı olarak görülüp sık sık tercih ediliyor. Bu doğrultuda küresel ve iç piyasalarda fiyatlarda yaşanan yeni değişimler pek çok kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu hafta fiyatların hem iç hem de küresel piyasalarda aşırı derecede yükselmesi şaşkınlık yarattı. Altının ons fiyatı 1,900 doların altına geriledikten sonra, 1,890 - 1,910 dolar aralığında hareket etmeye başladı. Uzmanlar isimler altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak fiyatların gelecek ay nasıl olacağına dair tek tek değerlendirmede bulundular. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar ise fiyatların ne yöne gideceğini merak ediyor.
Kafaları allak bullak edecek ters köşe! Altın fiyatları lav gibi patladı! Uzmanlar uyardı: Bu ay en az... Küresel piyasalarda hem iç piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan yükseliş büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıları şaşırtıyor. Gram altın 527 TL'ye ulaşarak zirveyi gördü. Küresel piyasalarda ise ons altın fiyatları 1900 kritik direncini kırdı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 855,00 lira, Cumhuriyet altını 3.498,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 527,70 liradan işlem gördü. Uzman isimler piyasalarda yaşanan gelişmeleri yorumlarken gelecek günlerde altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine dair kritik uyarılar yaptı.
2000 DOLARA GÖTÜRECEK BİR DİNAMİK OLACAK MI?
Ata Yatırım Cem Tözge A Para'da emtia fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bağlı olarak hareket izlediğini ifade eden Tözge, "Ons altın için 2000 dolarlar konuşulmaya başlanacaktır. Ancak ben altında 2000 dolarla götürecek güçlü bir dinamik görmüyorum" dedi.