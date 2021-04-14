RAMAZAN İMSAKİYE
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Sahibinden 2. el otomobilde en çok bu markalar satıldı! İşte şaşırtan rapor! Renault, Ford, Fiat, Volkswagen...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretiminin durdurulması ikinci el otomobile rağbeti artırdı. Sahibinden 2. El otomobile olan rağbet fiyatların da artmasına neden oldu. İkinci el online otomobil piyasasında en çok satılan araba markaları belli oldu. İşte detaylar…

14.04.2021 14:25 - Son Güncelleme: 14.04.2021 14:25
Sahibinden 2. el otomobilde en çok bu markalar satıldı! İşte şaşırtan rapor!

İkinci el online oto pazarında, bu yılın mart ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu.

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Sahibinden 2. el otomobilde en çok bu markalar satıldı! İşte şaşırtan rapor!

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan edinilen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Sahibinden 2. el otomobilde en çok bu markalar satıldı! İşte şaşırtan rapor!

Araç fiyatları ise bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.

Sahibinden 2. el otomobilde en çok bu markalar satıldı! İşte şaşırtan rapor!

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı yüzde 68,80'le dizel otomobiller alırken bunu, yüzde 30,22 ile benzinli, yüzde 0,73 otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 0,03 olarak belirlendi.

Sahibinden 2. el otomobilde en çok bu markalar satıldı! İşte şaşırtan rapor!

Bu yılın mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 satışla Volkswagen oldu.