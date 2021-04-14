Sahibinden 2. el otomobilde en çok bu markalar satıldı! İşte şaşırtan rapor! Renault, Ford, Fiat, Volkswagen...
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretiminin durdurulması ikinci el otomobile rağbeti artırdı. Sahibinden 2. El otomobile olan rağbet fiyatların da artmasına neden oldu. İkinci el online otomobil piyasasında en çok satılan araba markaları belli oldu. İşte detaylar…
14.04.2021 14:25
- Son Güncelleme: 14.04.2021 14:25
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı yüzde 68,80'le dizel otomobiller alırken bunu, yüzde 30,22 ile benzinli, yüzde 0,73 otogazlı otomobiller takip etti. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 0,03 olarak belirlendi.