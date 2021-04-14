Emeklilik yaşını düşürmenin bilinmeyen formülü açıklandı! EYT'de gelişme var mı? EYT'ye takılan ne zaman emekli olur?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu 08 Eylül 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasayla başladı. Emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaş ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt arıyor. Emeklilik yaşı nasıl düşer, geri çekilir? Emeklilik için prim gün sayısına, yaş şartına etkin eden ve erken emeklilik imkanı tanıyan askerlik ve doğum borçlanması çalışanların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte tüm detayları ile askerlik ve doğum borçlanması. Prim gün sayısı eksik olan kadınlar doğum borçlanması ile erken emeklilik imkanı kazanıyor. İşte EYT mağdurlarının merak ettikleri sorular ve cevapları…
Milyonlarca çalışan erken emekli olmak için her gün araştırma yapıyor. 8 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. EYT çıkmazsa emeklilik yaşını düşürmek isteyen kişilerin kullanabilecekleri 6 yöntem şu şekilde sıralanıyor; 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sunan yıpranma payı ile 20 sene çalışan kişi 25 sene çalışmış sayılıyor ve 5 sene erken emeklilik müjdesi gelecek. Peki EYT'de gelişme var mı? EYT'ye takılan kaç yaşında emekli olur?
01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Normal Emeklilik Şartları:
7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.
01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş, 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş, 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş, 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş, 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş, 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 66 yaş.
Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.
Diğerleri İse:
01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 - 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
4447 SAYILI YASA İLE NE DEĞİŞTİ?
1992 yılında Süleyman Demirel hükümeti döneminde emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 yıl sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanındı.
Bu değişiklik dolayısıyla 5000 prim gününü dolduran ve 18 yaşında işe giren kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olmaya başladı.
4447 sayılı kanun ise 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşını kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a çıkarttı. Daha önce işe girmiş olanların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını ise kademeli olarak artırdı. Kanunun ilk halinde kademeli geçiş süreci kısa tutuldu. Emeklilik yaşının hızla artırılarak, dokuz yıllık sürede kadınlarda 52'ye, erkeklerde 56'ya çıkartılması planlandı.
EYT HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR
SORU: Merhaba Ben 52 yaşındayım 4/c kapsamında 1990 yılında memuriyete başladım. 25 yıl 10 ay memur olarak hizmet ettim.1991 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım ve 1994 yılında maaşımdan kesilerek parasını ödedim borçlanma yaptım. Emeklilik te yaş ve 25 yıl şartını tamamladım. Akabinde emekli dilekçesi vererek emekli olmak istedim. SGK askerlik borçlanması yaptığıma dair ödeme dekontu istedi. Kendi kayıtlarında dekontları bulamamışlar. Çalıştığım kurumda ödeme dekontunu özlük dosyamda bulamadı. Ama hizmet cetvelinde borçlandığım belirtilmiş. Benim maaşımdan 1994 yılında kesilerek SGK'ya borçlanmam yapıldı. Ben bunu biliyorum. SGK ödeme dekontunu bulamadıysa suç kimin? Bu durumda ben ne yapmalıyım. Parasını ödediğim halde askerlik sayılmayabilir mi? Benin yasal hakkım nedir? Saygılarımla C. Çetinkaya
CEVAP: Prim tahsilatı ve işlenmesi SGK'nın yükümlülüğünde olan bir durumdur. Sigorta girişi bulunup da prim ödemesi olmayan insanlar da aynı konudan ötürü mağdur edilmektedir. Ancak Yargıtay'ın 'ödeme ve tahsil işlemleri SGK'nın görevidir, sigortalıyı bağlayıcılığı yoktur' şeklinde kararı mevcuttur. Konuyla ilgili dava yoluna giderek hizmetlerinizi saydırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bir avukatlık bürosuna danışmanız faydanıza olacaktır.