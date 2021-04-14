Sıfır araçta bahar kampanyası! 153.900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2.000 TL taksit fırsatı! Megane, Clio, Kadjar, ZOE...
Renault Clio, Megane, Kadjar, ZOE 2021 fiyat listesi... Markalar sıfır araç alımında emin bir vadeye kadar faizlerini düşürmeye başladı. Çoğu otomobil üreticisi pandemi sonrası satışlarını arttırmak amacıyla hem düşük faiz hem de indirimli araç satışına başladı. Bu markalardan biri olan Renault, 2020 ve 2021 model sıfır araç modellerinin Nisan ayı güncel fiyat listesini yayınladı. Özellikle Renault MEGANE Sedan, 199.900 TL' den başlayan fiyat ve aylık 2.500 TL taksit fırsatıyla sunuluyor. . İşte yeni Renault Clio, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve ZOE 2021 fiyat listesi...
Renault 2021 Nisan ayı fiyatları güncellendi ve yeni kampanyaları duyurdu.. Bu noktada otomobil almak isteyenler tarafından yeni fiyat listesi araştırılıyor. Bilindiği gibi 2. el otomobil fiyatları bir hayli artınca vatandaşlar da sıfır arabalara yönelmişti. Bu bağlamda Renault Clio, Megane Kadjar, Zoe güncel fiyatları sayfamızda yer alıyor. İşte 2021 yeni Renault Clio, Kadjar, Zoe, Megane 2021 ve 2020 fiyat listesi...
YENİ MEGANE SEDAN, 199.900 TL' DEN BAŞLAYAN FİYAT VE AYLIK 2.500 TL TAKSİT FIRSATIYLA!
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin perakende satın alımında 199.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya kapsamında, 139.900 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,63 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 2.431 TL'dir.
YENİ CLIO 153.900 TL'DEN BAŞLAYAN FİYAT VE AYLIK 2.000 TL TAKSİT FIRSATIYLA!
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni CLIO Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin perakende satın alımında 153.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya kapsamında, 104.900 TL peşinat, 49.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,59 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 1.970 TL'dir.