Sağlık görevlisi, bekçi, zabıta memuru! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları başvuru şartları nedir? Kamuya güncel memur alımı 2021...

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak. Doktor, öğretmen, eczacı, din görevlisi, hemşire de dahil olmak üzere birçok meslek grubundan alım yapılacak. Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek. Bu doğrultuda kamuya temmuz ayı memur personel alımları yapılacak ve Eğitimini tamami tamamlamış ve artık hayata atılmak isteyen ve bir kariyer peşinde koşan adaylar Temmuz ayında iş sahibi olabililecek. Çünkü Temmuz ayında seçimlerin bitmesi ile birlikte bir çok kamu kurumu ve kamu kuruluşu bünyesine memur alımı ve personel alımı yapmaktadırlar.