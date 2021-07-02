Sağlık görevlisi, bekçi, zabıta memuru! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları başvuru şartları nedir? Kamuya güncel memur alımı 2021...
Kamuya güncel memur alımı detayları geldi. Memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. 100.000 personel daha alınması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar beklemeye başladı. Memur Personel olma yolunda ilerleyen adayarın öncelikle bazı nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Bu sebeple adaylardan genel ve özel ntelikler aranmaktadır. Bu nitelikleri tamamını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde başvurularını gerçekleştirebilirler.
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak. Doktor, öğretmen, eczacı, din görevlisi, hemşire de dahil olmak üzere birçok meslek grubundan alım yapılacak. Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek. Bu doğrultuda kamuya temmuz ayı memur personel alımları yapılacak ve Eğitimini tamami tamamlamış ve artık hayata atılmak isteyen ve bir kariyer peşinde koşan adaylar Temmuz ayında iş sahibi olabililecek. Çünkü Temmuz ayında seçimlerin bitmesi ile birlikte bir çok kamu kurumu ve kamu kuruluşu bünyesine memur alımı ve personel alımı yapmaktadırlar.