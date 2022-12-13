SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2022 11 TERCİH SONUÇLARI! 31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2022 11 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA! 28 Kasım'da tercihlerin alınmasıyla başlayan Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı sürecinde ilk etap tamamlandı. Gözler bu kez terih sonuçlarına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı!
Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. ÖSYM'den tercih sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklama geldi. Bu noktada SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2022 11 TERCİH SONUÇLARI sonuc.osym.gov.tr adresi yoğun ilgi görüyor. İşte 31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son dakika... Atama sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan duyuruda, ''30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.'' denildi.
👉KPSS-2022/11 YERLEŞTİRME SONUÇLARI
👉KPSS-2022/11 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
SAĞLIK PERSONELİ ATAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Koca, personel ve işçi alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Alımını ilan ettiğimiz 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını da ilk atamanın hemen ardından yapacağız.
Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihdas edilen 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak." ifadelerini kullandı.
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