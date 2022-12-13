Sağlık Bakanlığı TAVAN TABAN PUANLARI 2022! Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, çocuk gelişimcisi...
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından tavan ve taban puanları gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanlığı TAVAN TABAN PUANLARI 2022! Peki Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, çocuk gelişimcisi...
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarını öğrenenler bu kez tavan ve taban puanları araştırmaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı TAVAN TABAN PUANLARI 2022!
KPSS ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Sonuçların yanı sıra Ortaöğretim, önlisans ve lisans KPSS Sağlık Bakanlığı yerleştirme taban puanları da açıklandı.
KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonları taban puanları önlisans, lisans ve ortaöğretim düzeylerine göre listeleniyor.
KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!