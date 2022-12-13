Sağlık Bakanlığı TAVAN TABAN PUANLARI 2022! Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, çocuk gelişimcisi...

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. KPSS 2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarını öğrenenler bu kez tavan ve taban puanları araştırmaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı TAVAN TABAN PUANLARI 2022!