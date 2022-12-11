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Haberler Ekonomi TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI! TOKİ Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Develi, Hacılar, Yahyalı, Tomarza...

TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI! TOKİ Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Develi, Hacılar, Yahyalı, Tomarza...

TOKİ Kayseri'de inşa edeceği 4585 konut için kura çekimi yapacak. 11 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da başlayacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve vatandaşlar canlı olarak izleyebilecek. Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde yaşayan binlerce kişi kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte TOKİ Kayseri KURA CANLI İZLEME EKRANI ve TOKİ Kayseri 4585 konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ, sorgulama ekranı!

11.12.2022 10:11 - Son Güncelleme: 11.12.2022 10:18
TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI! TOKİ Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Develi, Hacılar, Yahyalı, Tomarza...

250 bin TOKİ konut projesi kapsamında bugün Kayseri ilçeleri için kuralar çekiliyor. Peki TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İşte Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan TOKİ kura sonuçları son dakika...

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TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI! TOKİ Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Develi, Hacılar, Yahyalı, Tomarza...

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Kayseri kura çekimi 11 Aralık 2022 saat 10:00'da başladı. Kurayı canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Kura çekimi 12Aralık 2022 tarihine kadar sürecek.

TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI! TOKİ Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Develi, Hacılar, Yahyalı, Tomarza...

4 ilçede toplam 4 bin 585 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salonu'nda çekiliyor.

TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI! TOKİ Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Develi, Hacılar, Yahyalı, Tomarza...

TOKİ KAYSERİ KONUTLARI NEREDE?

İşte, TOKİ Kayseri evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KAYSERİ MERKEZ: 2300 KONUT

KAYSERİ BÜNYAN: 118

TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI! TOKİ Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Develi, Hacılar, Yahyalı, Tomarza...

KAYSERİ DEVELİ: 134

KAYSERİ HACILAR: 400

KAYSERİ İNCESU GARİPÇE: 190

KAYSERİ İNCESU SARAYCIK: 200

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