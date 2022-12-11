TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI! TOKİ Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Develi, Hacılar, Yahyalı, Tomarza...
TOKİ Kayseri'de inşa edeceği 4585 konut için kura çekimi yapacak. 11 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da başlayacak kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve vatandaşlar canlı olarak izleyebilecek. Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde yaşayan binlerce kişi kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte TOKİ Kayseri KURA CANLI İZLEME EKRANI ve TOKİ Kayseri 4585 konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ, sorgulama ekranı!
250 bin TOKİ konut projesi kapsamında bugün Kayseri ilçeleri için kuralar çekiliyor. Peki TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İşte Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan TOKİ kura sonuçları son dakika...
TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
TOKİ Kayseri kura çekimi 11 Aralık 2022 saat 10:00'da başladı. Kurayı canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Kura çekimi 12Aralık 2022 tarihine kadar sürecek.
TOKİ KAYSERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI
TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ
4 ilçede toplam 4 bin 585 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salonu'nda çekiliyor.