TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI! TOKİ Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Develi, Hacılar, Yahyalı, Tomarza...

250 bin TOKİ konut projesi kapsamında bugün Kayseri ilçeleri için kuralar çekiliyor. Peki TOKİ Kayseri KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Kayseri 4585 konut 2+1 3+1 kura sonuçları İSİM LİSTESİ belli oldu mu? İşte Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan TOKİ kura sonuçları son dakika...