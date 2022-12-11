Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları heyecanlandıran gelişme! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan yeni asgari ücret
Son dakika asgari ücret zammı haberleri | Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının ardından masada yer alan rakamlar da belli oldu. Taraflar zamlı asgari ücretle ilgili rakamları telaffuz ederken, AK Parti kulislerinde konuşulan rakamlar da belli oldu. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret 8 bin TL'yi geçecek mi? İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 bütçe görüşmelerinin ana gündem maddelerinden biri asgari ücret oldu. Muhalefet tarafından yeni asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken, AK Parti kulislerinde bu rakam gerçekçi bulunmuyor.
2023 yılına ilişkin asgari ücret tespitine tarafların çalışmaları sürerken, AK Parti kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi var. AK Parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin neredeyse tamamı yeni asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olmasını bekliyor.
8 BİN-8 BİN 300 ARALIĞI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 ve 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor. AK Parti milletvekilleri, enflasyon oranında yapılacak bir zammın yeterli olmayacağını, bu nedenle refah payı verilmesi ile birlikte de asgari ücretin 8 bin liranın üzerine çıkmasını yüksek ihtimal olarak görüyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için maraton 7 Aralık Çarşamba günü başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.