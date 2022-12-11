Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları heyecanlandıran gelişme! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan yeni asgari ücret

8 BİN-8 BİN 300 ARALIĞI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde asgari ücret konusunda 8 bin, 8 bin 100, 8 bin 150, 8 bin 250 ve 8 bin 300 lira rakamları telaffuz ediliyor. AK Parti milletvekilleri, enflasyon oranında yapılacak bir zammın yeterli olmayacağını, bu nedenle refah payı verilmesi ile birlikte de asgari ücretin 8 bin liranın üzerine çıkmasını yüksek ihtimal olarak görüyor.