Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? KURA TARİHİ VE SAATİ! İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için İŞKUR üzerinden başvurular alınmıştı. Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!