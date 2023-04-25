Toplu iş Sözleşmesi'nde Meclis imzası! 700 bin kamu işçisi için son 5 gün virajı! %45 EK ZAM + 15 bin TL kök maaş teklif edildi! Kamu işçisi zammı ne kadar olacak?
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için kritik hafta geldi, çattı. Yapılacak sözleşmenin 1 Mayıs'tan önce imzalanması bekleniyor. Son olarak taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak teklifin güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı. İşçi tarafı hükümetten gelecek yeni teklifleri bekliyor. Peki, Kamu işçisi zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Kamuda yer alan 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs tarihinden önce imzalanması bekleniyor. Hükümet kamu işçisinin zam teklifini yeniden ele almaya hazırlanıyor. Tüm bunlarla birlikte toplu sözleşme anlaşması milyonlarca memur ve emeklisini de ilgilendiriyor. Peki, kamu işçisi zammı son dakika belli oldu mu? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son gelişme nedir? İşte detaylar haberimizde!
Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.
Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.