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Haberler Ekonomi 23-28 Nisan 2023 indirimli ürünler listesi! Bu hafta BİM,A101, ŞOK kataloğunda neler var? A101, BİM, ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER!

23-28 Nisan 2023 indirimli ürünler listesi! Bu hafta BİM,A101, ŞOK kataloğunda neler var? A101, BİM, ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER!

A101, BİM, ŞOK tarafından duyurulan haftalık indirimli ürünler büyük ilgi çekti. İşte 23-28 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

takvim.com.tr
24.04.2023 08:45 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:46
23-28 Nisan 2023 indirimli ürünler listesi! Bu hafta BİM,A101, ŞOK kataloğunda neler var? A101, BİM, ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER!

A101, BİM ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan ayının son haftası için yapılan indirimler peş peşe duyuruldu. İşte 23-28 Nisan 2023 BİM, A101 ŞOK aktüel ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
23-28 Nisan 2023 indirimli ürünler listesi! Bu hafta BİM,A101, ŞOK kataloğunda neler var? A101, BİM, ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER!

Torku tam yağlı beyaz peynir 122 TL

Ariel konsantre toz deterjan 84,50 TL

23-28 Nisan 2023 indirimli ürünler listesi! Bu hafta BİM,A101, ŞOK kataloğunda neler var? A101, BİM, ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER!

Doğuş demlik poşet siyah çay çeşitleri 100'lü 135 TL

Ülker çiziviç peynirli sandviç kraker 18,90 TL

23-28 Nisan 2023 indirimli ürünler listesi! Bu hafta BİM,A101, ŞOK kataloğunda neler var? A101, BİM, ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER!

Fairy Platinum bulaşık deterjanı 1500 ml 42,90 TL

Danone Kakaolu Süt 27'li paket 119 TL

23-28 Nisan 2023 indirimli ürünler listesi! Bu hafta BİM,A101, ŞOK kataloğunda neler var? A101, BİM, ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER!

BİM 25 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yarım yağlı tost peyniri 1 kg: 119 TL

Bitkisel krema 200 ml: 8,50 TL

Karnıyarık tenceresi 179 TL

Derin tencere 169 TL

Tava 89 TL

Çelik ürünleri 129 TL

Krep tavası 109 TL

Deterjan hazneli mop 245 TL

Banyo paspas seti 145 TL

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