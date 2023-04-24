23-28 Nisan 2023 indirimli ürünler listesi! Bu hafta BİM,A101, ŞOK kataloğunda neler var? A101, BİM, ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER!

A101, BİM ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan ayının son haftası için yapılan indirimler peş peşe duyuruldu. İşte 23-28 Nisan 2023 BİM, A101 ŞOK aktüel ürünler listesi...