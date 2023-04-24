Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı 2023 yılında İŞKUR üzerinden 10 bin 900 işçi alımı yapacak. Kura sonucuna göre başvuran adaylardan isim listesinde adı bulunanlar taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. '' dedi. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman, saat kaçta?