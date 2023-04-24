Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için İŞKUR üzerinden başvurular alınmıştı. Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı 2023 yılında İŞKUR üzerinden 10 bin 900 işçi alımı yapacak. Kura sonucuna göre başvuran adaylardan isim listesinde adı bulunanlar taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. '' dedi. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İşçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek. Kura çekiminde isim listeleri tek tek yayımlanacak. Adaylar kurada adının çıkıp çıkmadığına aşağıdaki link üzerinden bakabilecek.
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İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
TÜRKİYE'NİN SAĞLIĞI İÇİN YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI
"Türkiye'nin sağlığı için 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşı" başlığıyla yaptığı açıklamada Koca, KPSS ile alınacak 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe,1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21 bin 709 sağlık teknikeri alımı yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: