Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme TAKVİMİ 2022-23! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

Yılbaşına kısa bir zaman kala Sağlık Bakanlığı'ndan promosyon ödeme müjdesi geldi. Buna göre 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonucunda promosyon ödemelerinin 25 bin 200 lirasının nakit, 1800 lirasının kredi kartına para puan şeklinde ödenmesine karar verildi. Geri kalan kısım ise 6 aylık dönemlerde taksit şeklinde çalışanların hesaplarına yatırılacak. Peki Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme TAKVİMİ belli oldu mu?