Torbanın içindekiler EYT’ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...

EYT'DE SON DAKİKA BUGÜN! Milyonların beklediği EYT yasası hakkında flaş açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip eden emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar" dedi. Öte yandan bir çok kişinin halen bilmediği ucuz borçlanma hakkında son gün uyarısı yapıldı. O tarihten önce hemen yapılması gerektiğinin altı çizilerek, ''Yıl sonuna kadar borçlanma yaparsanız 2023 yılına göre daha ucuz borçlanmış olursunuz. '' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...