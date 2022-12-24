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Haberler Ekonomi Torbanın içindekiler EYT'ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...

Torbanın içindekiler EYT'ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yasal düzenlemenin 26 Aralık'ta açıklanması beklenirken gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. 2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT'de aralık sonunu işaret etmişti. Pazartesi günü Erdoğan'dan yeni açıklama bekleniyor. Öte yandan EYT'de peşi sıra yeni gelişmeler yaşanıyor.

24.12.2022 11:03 - Son Güncelleme: 24.12.2022 11:03
Torbanın içindekiler EYT’ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...

EYT'DE SON DAKİKA BUGÜN! Milyonların beklediği EYT yasası hakkında flaş açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip eden emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar" dedi. Öte yandan bir çok kişinin halen bilmediği ucuz borçlanma hakkında son gün uyarısı yapıldı. O tarihten önce hemen yapılması gerektiğinin altı çizilerek, ''Yıl sonuna kadar borçlanma yaparsanız 2023 yılına göre daha ucuz borçlanmış olursunuz. '' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

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Torbanın içindekiler EYT’ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...

DÜŞÜK PRİMLE BORÇLANMA İÇİN SON 1 HAFTA UYARISI

Yeni yıl gelmeden düşük primle borçlanma yapılabileceği duyuruldu.

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) askerlik, doğum, yurt dışı şeklindeki hizmet borçlanma primleri de yer alıyor.

Torbanın içindekiler EYT’ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...

Hizmet borçlanmalarında ödenen primler, brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazanç tutarları üzerinden belirleniyor. Kazanç tutarını, borçlanma yapan kişi serbestçe belirleyebiliyor ancak belirlenen kazanç tutarı brüt asgari ücretten az olamıyor.

Torbanın içindekiler EYT’ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...

Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 gün için ödenmesi gereken en düşük prim tutarı günlük asgari ücretin yüzde 32'si; yurt dışı borçlanmasında ise yüzde 45'i oranında bulunuyor.

Torbanın içindekiler EYT’ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...

2022'nin temmuz – aralık döneminde 1 günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 69,02 TL, en yüksek 517,80 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda askerlik ve doğum borçlanmasında en düşük günlük prim 106,75 TL'ye, en yüksek günlük prim de 800,64 TL'ye yükselecek.

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